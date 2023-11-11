Ключи от новых авто новосибирским участковым вручил губернатор Андрей Травников

Авто получили сотрудники подразделений участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области.
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