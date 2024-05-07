В Смольном сообщили, какие предметы войдут в подарочные наборы для новорождённых

Их начнут выдавать с 1 августа 2024 года Власти Санкт-Петербурга решили, какие именно предметы будут внесены в подарочные наборы для новорождённых, которые начнут выдавать петербургским семьям с 1 августа 2024 года, сообщили в телеграм-канале информационно-аналитического портала ЗАКС.
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