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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Крылья» об отказе Олейникова от перехода в «Рубин»: «Это его решение, его жизнь и профессиональная карьера»

В «Крыльях Советов» прокомментировали ситуацию с несостоявшимся переходом хавбека Ивана Олейникова в «Рубин».

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