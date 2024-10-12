42 правонарушения выявлено за один вечер в Караганде

Повышение эффективности мер по профилактике преступлений, своевременное пресечение нарушений со стороны подучетных лиц и правонарушений в сфере семейного быта, а также недопущение совершения проступков в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах и на улицах – главная цель всех проводимых оперативно-профилактических мероприятий.