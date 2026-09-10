ISU лишил Кондратюка и Валиеву нейтрального статуса

Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте сообщил, что российские фигуристы Марк Кондратюк и Камила Валиева лишены статуса индивидуальных нейтральных атлетов.
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