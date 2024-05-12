Двухлетний ребенок попал в реанимацию, захлебнувшись водой в ванной

ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик упал в ванну и захлебнулся водой. Как стало известно РЕН ТВ, несчастный случай произошел 11 мая в доме на 14-я линии Васильевского острова.
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