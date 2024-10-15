Спасавший жителей Курской области волонтер Наумов попал в ДТП с "зубами дракона"

На трассе Суджа — Курск, которая используется военными и волонтерами, были установлены бетонные "зубы дракона", из-за которых эвакуировавший более 100 мирных жителей Курской области волонтер Иван Наумов попал в ДТП.
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