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Водила

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2500 километров за рулём Haval Jolion: почему я продал почти новый китайский кроссовер

2500 километров за рулём Haval Jolion: почему я продал почти новый китайский кроссовер

Покупка автомобиля в нынешних реалиях превратилась в задачу с множеством неизвестных. Новые машины стоят неоправданно дорого, а вторичный рынок напоминает лотерею, где даже откровенно уставшие экземпляры продаются по ценам, вызывающим недоумение.

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