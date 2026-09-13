2500 километров за рулём Haval Jolion: почему я продал почти новый китайский кроссовер

Покупка автомобиля в нынешних реалиях превратилась в задачу с множеством неизвестных. Новые машины стоят неоправданно дорого, а вторичный рынок напоминает лотерею, где даже откровенно уставшие экземпляры продаются по ценам, вызывающим недоумение.