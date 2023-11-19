Красивые поздравления в стихах с Днем педиатра 20 ноября 2023 года Марина ОнегинаВ годовом календаре международных праздников выделяется особая дата – День педиатра, который символически приурочен к Всемирному дню ребенка и ежегодно отмечается 20 ноября.