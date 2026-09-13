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Аргументы и Факты

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Раскрыта тайна кувшинов, обнаруженных в старинной усадьбе в Кургане

Раскрыта тайна кувшинов, обнаруженных в старинной усадьбе в Кургане

Исследователи изучили стеклянные кувшины, найденные при раскопках на месте бывшей усадьбы купцов Смолиных в Кургане, и пришли к выводу, что их, вероятно, изготовили на фабрике братьев Москвиных в Чимеевской волости в XIX веке.

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