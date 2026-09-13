Раскрыта тайна кувшинов, обнаруженных в старинной усадьбе в Кургане

Исследователи изучили стеклянные кувшины, найденные при раскопках на месте бывшей усадьбы купцов Смолиных в Кургане, и пришли к выводу, что их, вероятно, изготовили на фабрике братьев Москвиных в Чимеевской волости в XIX веке.