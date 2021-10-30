Заноза

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Европу трясет от русофобии

Европу трясет от русофобии

 От подозрительных взглядов таможенников на багажные этикетки, на которых значится аббревиатура SVO (Москва, Шереметьево), до доводов, что "русские опять не прислали нужные документы, чтобы в ЕС могли зарегистрировать вакцину Sputnik V", от обвинений в "шантаже газом" до прессинга журналистов RT в странах Евросоюза, от многомиллионных грантов, чтобы поддерживать тех, кто работает на развал нашего общества до угроз: Европу сотрясает русофобия, как пациента сотрясала бы болезнь, которую еще называют "пляска святого Витта" (медицинское название — хорея).

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Евгений Попов
Виталий Винокуров
Пусть попрыгают, если не поможет значит в морг.
Борис Осипов
Затрясет ещё не так, когда генерал Мороз придет...
JOKERXXX JOKEREVICH
мне другое странно-как у нормальных (с виду) людей в башках сидит мысль о том, что мы должны слушать их команды и плясать под их дудку...

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