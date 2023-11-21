15+ доказательств того, что каждого родителя школьника нужно бесплатно отправлять в санаторий на реабилитацию

Школьная пора — это большой стресс не только для школьников, но и для их родителей. Ведь приходится постоянно собирать чадо в школу, делать с ним домашние задания, выслушивать на собраниях, чей ребенок влетел в стену на перемене, и тому подобное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии