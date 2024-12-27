Ямалец перепродавал дизельное топливо, купленное на деньги с чужой карточки

Ямальцу приговором Новоуренгойского городского суда ужесточили наказание за преступления, которые он ранее совершил, Установлено, что в августе 2022 года осужденный, представившись жительнице автономного округа сотрудником полиции, нанес последней 3 удара по голове, под видеозапись заставил признаться потерпевшую в причастности к сбыту наркотических средств, к которому она отношения не имела, после чего за нераспространение указанной видеозаписи требовал 50 000 рублей.