Французский пирог с грибами

Эдуард прошлый год вёл себя плохо. Зачем-то подрался с Дедом Морозом. Хотя тот сам виноват. Мог постучать и спросить, мол, - это каюта номер 16 или, пардон, я ошибся? Вместо этого ввалился и с порога стал матом поздравлять какого-то Альберта.
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