Французский пирог с грибами

Эдуард прошлый год вёл себя плохо. Зачем-то подрался с Дедом Морозом. Хотя тот сам виноват. Мог постучать и спросить, мол, - это каюта номер 16 или, пардон, я ошибся? Вместо этого ввалился и с порога стал матом поздравлять какого-то Альберта.