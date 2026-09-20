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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Секрет Тедеско и Абаскаля прост – чесать и зализывать. Хорошо, что люди потихоньку осознают, с кем имеют дело, но таких персонажей полно»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой вновь высказался о бывших иностранных тренерах « Спартака » Доменико Тедеско и Гильермо Абаскале .

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