Западное издание Foreign Policy посвятило свой свежий материал разбору происходящего на Курском фронте и высказало свою версию того, что там происходит и зачем это нужно украинскому военно-политическому командованию, а также обрисовало возможные последствия для рисунка войны в целом.
Вторжение в Курскую область ставит под вопрос теорию о «красных линиях» России – Foreign Policy
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Запад будет постоянно тыкать в нас шпагой чужими руками в расчете на то, что мы поведемся на провокацию и применим ЯО. Например, если одновременно атаковать Россию с северо-запада, из прибалтики, из Грузии, из Казахстана, и из Японии и все чужими руками, которых нежалко.
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14 час.
людмила бер
Пустая статья.... что они там думают, нам начхать....делаем то что намечено, с остановками, не по нашей вине, но дойдем до "берлина"и.... точка...
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14 час.
Юрий Золотарев
Наплевать на всех "критиков"!!! Просто уничтожать евро-пиндо-бандерофашизм!! Везде, любыми способами!
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8 час.
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