Вторжение в Курскую область ставит под вопрос теорию о «красных линиях» России – Foreign Policy

Валерий Евстафьев

Запад будет постоянно тыкать в нас шпагой чужими руками в расчете на то, что мы поведемся на провокацию и применим ЯО. Например, если одновременно атаковать Россию с северо-запада, из прибалтики, из Грузии, из Казахстана, и из Японии и все чужими руками, которых нежалко.