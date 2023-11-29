ХХV Всемирный Русский Народный Собор. «Наступает время нового большого Имперского стиля»

27-28 ноября в Москве состоялся юбилейный XXV Всемирный Русский Народный Собор.Среди участников съезда - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (глава ВРНС),председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев (заместитель главы ВРНС), первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Александр Щипков (заглавы ВРНС), управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий (замглавы ВРНС), начальник Управления Администрации Президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, заместитель председателя Госдумы РФ Пётр Толстой (член Бюро Президиума ВРНС), заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, директор научно-исследовательского института "Царьград" Александр Дугин (член Бюро Президиума ВРНС), заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка (член Бюро Президиума ВРНС), член коллегии/министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев (член Президиума ВРНС), уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (сопредседатель Ставропольского отделения ВРНС), председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и церковному служению епископ Верейский Пантелеимон, председатель Совета по взаимодействию РПЦ с организациями высшего и среднего профессионального образования в сфере духовно-нравственного воспитания митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (сопредседатель Свердловского регионального отделения ВРНС), председатель Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (сопредседатель Нижегородского отделения ВРНС), митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (cопредседатель регионального отделения ВРНС в РТ), митрополит Тюменский и Тобольский Димитрий (председатель регионального отделения ВРНС), митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин (сопредседатель регионального отделения ВРНС в ДНР), губернатор Севастополя Михаил Развожаев (сопредседатель регионального отделения ВРНС), губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (сопредседатель регионального отделения ВРНС), губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Калужской области Владислав Шапша, глава Республики Мордовия Артём Здунов, глава Республики Коми Владимир Уйба (сопредседатель регионального отделения ВРНС), губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Забайкальского края Александр Осипов (член Президиума ВРНС), губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Курганской области Вадим Шумков, советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий, президент Российской академии образования Ольга Васильева (член Президиума ВРНС), ректор Московской государственной консерватории им.