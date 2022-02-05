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СМИ: США намерены частично снять пошлины на импорт стали из Японии

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Власти США намерены частично снять пошлины на импорт стали из Японии, которые были введены в 2018 году.

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