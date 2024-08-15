DM: Роулинг и Маску грозит до пяти лет тюрьмы за шутки и критику боксерши Хелиф

Американского предпринимателя Илона Маска и британскую писательницу Джоан Роулинг может грозить штраф в размере почти 300 тысяч долларов или до пяти лет тюрьмы за шутки и критику в адрес алжирской боксерши Иман Хелиф в интернете.
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