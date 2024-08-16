Культовый французский комедийный актер Пьер Ришар отметил 90 лет

Знаменитый французский комедийный актер и режиссер Пьер Ришар отметил 90-летний юбилей 16 августа.«Высокий блондин в черном ботинке», простодушный растяпа и один из самых ярких актеров любимых комедий из Франции родился в 1934 году в семье текстильного промышленника.