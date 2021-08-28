Названы льготы для пенсионеров старше 70-ти лет

Льготы и доплаты пенсионерам старше 70-ти лет классифицируются на федеральные и региональные. Если первая категория положена каждому, то вторая разновидность выплат, в зависимости региона проживания, определяется состоянием местного бюджета.
Льготы и доплаты пенсионерам старше 70-ти лет классифицируются на федеральные и региональные. Если первая категория положена каждому, то вторая разновидность выплат, в зависимости региона проживания, определяется состоянием местного бюджета.
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