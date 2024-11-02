Отец Сосо Павлиашвили о первой встрече с сыном: «Увидел его и испугался»

Рамин подшутил над наследником Сосо Павлиашвили globallookpress.com/Belkin Alexey Эстрадный певец и композитор Сосо Павлиашвили появился на свет в семье архитектора Рамина Иосифовича и технолога по тканям Азы Александровны.
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