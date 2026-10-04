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YouTube до Google: как выглядел самый популярный видеосайт мира в 2005 году — и почему он потряс интернет

Представьте себе интернет 2005 года — время, когда Facebook только начинал набирать обороты, а Twitter ещё не родился.

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