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Побег из «Ералаша», отказ в «Папиных дочках» и слухи о романе: как Вероника Журавлева шла к главным ролям

Побег из «Ералаша», отказ в «Папиных дочках» и слухи о романе: как Вероника Журавлева шла к главным ролям

Сегодня Вероника Журавлева свободно держится в кадре и легко общается на интернет-шоу. Но десять лет назад ее первый съемочный день чуть не закончился побегом.

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