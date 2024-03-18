В ДК "Победа" начался праздничный концерт. Друзья, в зале очень много свободных мест! Приходите!.
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В ДК "Победа" начался праздничный концерт. Друзья, в зале очень много свободных мест! Приходите!.