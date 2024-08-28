Сотрудники ЛО МВД России на водном транспорте организовали речную прогулку для воспитанников детского центра

Сотрудники ЛО МВД России на водном транспорте при участии председателя Общественного совета при линейном отделе Кирилла Евдокимова организовали увлекательную прогулку на теплоходе по Каналу имени Москвы для воспитанников ГБУ «Мой Семейный центр «Преображение».
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