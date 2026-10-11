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Лобковая вошь: анатомия самого преданного паразита человека и почему он оказался на грани исчезновения

Лобковая вошь: анатомия самого преданного паразита человека и почему он оказался на грани исчезновения

Существует организм, чья эволюционная судьба оказалась настолько тесно переплетена с человеческим телом, что любые изменения в наших привычках способны поставить под угрозу целый вид.

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