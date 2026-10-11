Лобковая вошь: анатомия самого преданного паразита человека и почему он оказался на грани исчезновения

Существует организм, чья эволюционная судьба оказалась настолько тесно переплетена с человеческим телом, что любые изменения в наших привычках способны поставить под угрозу целый вид.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семь нейросетей, ...
- SI Как древнегреческ...
- Искусственный инт...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым