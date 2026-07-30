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Надёжная телефония: облачные АТС с высоким качеством связи и аптаймом

Надёжная телефония: облачные АТС с высоким качеством связи и аптаймом

Для бизнеса надежность телефонии сегодня стала одним из ключевых факторов эффективности работы. Даже несколько минут простоя могут привести к потерянным заявкам, снижению продаж и ухудшению клиентского опыта.

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