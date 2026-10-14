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Царьград

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Ипотека в Сибири выросла на 64% и достигла 4,4 млрд рублей в сентябре

Ипотека в Сибири выросла на 64% и достигла 4,4 млрд рублей в сентябре

В сентябре ВТБ выдал в Сибирском федеральном округе жилищных кредитов более чем на 4,4 млрд рублей — это максимум с начала года и на 64% выше августовского уровня.

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