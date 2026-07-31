В Москве открылась выставка о подвигах русского солдата в годы Первой мировой войны

На Гоголевском бульваре в Москве открыта фотовыставка Российского военно-исторического общества (РВИО), посвященная подвигам Русского экспедиционного корпуса (РЭК) в годы Первой мировой войны во Франции и на Балканах.
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