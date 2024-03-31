Майами (ATP). Финал. Синнер поборется с Димитровым

Сетка турнира здесь. Miami Open Майами, США 20 – 31 марта 2024 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 8 995 555 долларов Открытые корты, хард Финал Григор Димитров (Болгария) Янник Синнер (Италия) Дата проведения 31 марта, 22.
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