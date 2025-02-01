Украинские военные использовали переданную им технику НАТО для мародёрства. Награбленное имущество у жителей города Часов Яр в Донецкой Народной Республике они вывозили на турецких бронеавтомобилях Kirpi, сообщил один из пострадавших от действий ВСУ Павел Морковин.
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