Ждать или идти самому, если автомобиль припарковался слишком далеко от сотрудника Госавтоинспекции

Наверное, нет водителя, которого бы хотя бы раз не остановил на дороге инспектор ГИБДД. И наверняка есть те, кому не удалось быстро съехать с левого ряда на обочину, взмахнув полосатой палочкой, чтобы тут же припарковаться для проверки документов и общения с представителем власти.
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