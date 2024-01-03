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Автоверсты

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Ждать или идти самому, если автомобиль припарковался слишком далеко от сотрудника Госавтоинспекции

Ждать или идти самому, если автомобиль припарковался слишком далеко от сотрудника Госавтоинспекции

﻿﻿Наверное, нет водителя, которого бы хотя бы раз не остановил на дороге инспектор ГИБДД. И наверняка есть те, кому не удалось быстро съехать с левого ряда на обочину, взмахнув полосатой палочкой, чтобы тут же припарковаться для проверки документов и общения с представителем власти.

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