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Царьград

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В Японии с помощью 3D-принтера построили железнодорожную станцию

В Японии с помощью 3D-принтера построили железнодорожную станцию

Возведение станции было осуществлено в кратчайшие сроки — всего за шесть часов.В городе Арида, Япония, появилась первая в мире железнодорожная станция, созданная с помощью технологии 3D-печати.

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