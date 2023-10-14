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Ландо Норрис: «Догнать «Феррари» – осуществимая задача для «Макларена»

После Гран-при Катара британцы приблизились к «Астон Мартин» на расстояние 11 очков. От «Феррари», занимающей третью строчку в Кубке конструкторов, «Макларен» отделяет 79 баллов.

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