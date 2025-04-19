В РФ создали наземный беспилотник «Ямщик», способный защищаться от дронов

В РФ разработан наземный роботизированный комплекс «Ямщик» повышенной проходимости, оснащенный станцией обороны от дронов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика беспилотника Александра Чиркова.
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