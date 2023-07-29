СВО-единственное решение украинского вопроса.Керченский барьер защитит Крымский мост от укро-террора (2 статьи)

СВО как единственное решение украинского вопроса. Были ли другие варианты урегулирования и что нас ждет в будущем В последнее время в западной прессе почти ежедневно появляются материалы о том, почему Украина не может выиграть войну у России.
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