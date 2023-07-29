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  • Давид Смолянский
    Что значит как справляются!? :) С помощью рук! :) Есть и др. способы, как без рук, так и без женщин! :) Рекомендации ...Секс и мастурбаци...
  • Давид Смолянский
    Я не специалист и не автор статьи, а лишь скопировал её.Древнегреческие вазы
  • кира божевольная
    всем доброго дня! не могли бы вы помочь с расшифровкой символов и мотивов на этой вазе?Древнегреческие вазы

СВО-единственное решение украинского вопроса.Керченский барьер защитит Крымский мост от укро-террора (2 статьи)

СВО-единственное решение украинского вопроса.Керченский барьер защитит Крымский мост от укро-террора (2 статьи)

СВО как единственное решение украинского вопроса. Были ли другие варианты урегулирования и что нас ждет в будущем В последнее время в западной прессе почти ежедневно появляются материалы о том, почему Украина не может выиграть войну у России.

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