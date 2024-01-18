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В Крыму назвали опасной игрой призыв экс-главкома НАТО

В Крыму назвали опасной игрой призыв экс-главкома НАТО

Заявление экс-командующего силами НАТО в Европе о помощи в нанесении ударов по Крыму прокомментировал председатель комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Александр Шувалов.

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