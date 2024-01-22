Мир сквотов Лондона и их обитатели в фотопроекте Коринны Кёрн

Немецкий фотограф Коринна Кёрн (Corinna Kern) исследует сквоты Лондона и образ жизни их обитателей. Кёрн наглядно показывает, как пространства, которые многие считают пристанищем для бездомных, могут оказаться настоящим домом.
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