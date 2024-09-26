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ВС РФ ведут бои за Макаровку, ликвидировав так называемый Старомайорский «карман»

ВС РФ ведут бои за Макаровку, ликвидировав так называемый Старомайорский «карман»

Противник использовал Старомайорский «карман» для попыток флангового удара по наступающим российским войскам на бывшем Времьевском выступе.

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