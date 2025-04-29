Свищев похвалил Овечкина за игнорирование провокаций проукраинских активистов

Первый заместитель главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил мнение, что российскому форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину не стоит реагировать на провокации.
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