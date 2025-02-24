История удивляет: сильные союзники Руси – печенеги навсегда

В течение всего периода существования Руси она постоянно подвергалась агрессии с запада, и потому хотя и располагала достаточной военной силой, но нуждалась в надёжных военных союзах с восточными и южными соседями.
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