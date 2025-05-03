ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Majesty
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Почему я больше не хочу отдавать вещи бесплатно с прямым контактом с человеком

Почему я больше не хочу отдавать вещи бесплатно с прямым контактом с человеком

Сейчас я активно разбираю свой гардероб от и до. Это была лучшая идея, наконец-то я навожу настоящий порядок! Конечно, остаются вещи, которые мне больше не нужны.

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