Командир РДК* Степан Каплунов похищен в Киеве

Русский добровольческий корпус* (РДК) сообщает, что его командир по боевым операциям Степан Каплунов был похищен неизвестными лицами недалеко от своего дома в Киеве несколько дней назад.
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