rabotniky

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Продукция Coca-cola и Nestle должна быть запрещена: Онищенко пояснил

Продукция Coca-cola и Nestle должна быть запрещена: Онищенко пояснил

Продукция Coca-cola и Nestle должна быть запрещена: Онищенко пояснил Владислав КузнецовГеннадий Онищенко, некогда бывший санитарный врач РФ заявил о необходимости запретить продукцию таких производителей продуктов, как: Nestle, Coca-cola и Mars.

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