Продукция Coca-cola и Nestle должна быть запрещена: Онищенко пояснил Владислав КузнецовГеннадий Онищенко, некогда бывший санитарный врач РФ заявил о необходимости запретить продукцию таких производителей продуктов, как: Nestle, Coca-cola и Mars.