"Простые украинцы не нужны": Киев хочет вернуть из плена боевиков нацбатов и наёмников

Небензя указал, кого киевские власти хотят вернуть из плена. "Простые украинцы не нужны", заявил он.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя коснулся вопроса обмена пленных между Россией и Украиной.
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