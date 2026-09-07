Аграрии Украины заявили о катастрофическом сокращении посевов озимых на треть

Почему аграрный экспорт Украины показал сильнейшее падение с начала 2026 года? Какие неожиданные сроки назвали фермеры для исчерпания мощностей хранения урожая? Насколько ниже себестоимости сегодня украинские аграрии вынуждены продавать пшеницу? И с какими рисками для продовольственной безопасности столкнулась Украина из-за избытка нераспроданного зерна? Аналитики издания Говорит Европа разбиралис… Читать далее: https://govorit.