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Американский фондовый рынок снижается после Дня труда: инвесторы опасаются повышения ставки ФРС

Американский фондовый рынок снижается после Дня труда: инвесторы опасаются повышения ставки ФРС

Американские фондовые индексы продемонстрировали ощутимое падение сразу после окончания праздничного уикенда в честь Дня труда, знаменуя начало традиционно непростого для финансового рынка сентября.

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