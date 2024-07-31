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Захарова заявила о чудовищном цинизме чиновников мирового спорта

Захарова заявила о чудовищном цинизме чиновников мирового спорта

REUTERS/Stefan Wermuth Чиновники мирового спорта проявляют чудовищный цинизм, заявила 31 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ответ представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса на жалобу Палестины о решении не отстранять Израиль от Олимпийских игр в Париже.

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