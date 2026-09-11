Чем грозят Европе, США и России проблемы с поставками дизельного топлива

Средняя цена дизеля в США впервые превысила $6 за галлон. В ЕС к 7 сентября литр стоил в среднем 2,107 евро.
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